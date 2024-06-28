ЕС расширил санкции против РФ по Украине

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ЕС расширил санкции против России по Украине, добавив в список два физических лица и четыре организации. Соответствующий документ размещен в базе данных по законодательству Евросоюза.

Под ограничения подпал крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Санкции ввели и против фирмы "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова, а также АО "Илиадис" и "Распериа Трейдинг Лимитед".

По версии ЕС, "Трансконтейнер" якобы могла перевозить технику и боеприпасы в интересах российской армии и этой деятельностью дестабилизировала ситуацию на Украине.

Ранее стало известно, что саммит ЕС мог начать разработку нового режима санкций против Москвы за якобы "подрывную деятельность", которая проводится РФ на территории объединения. Участники саммита посчитали, что Россия интенсифицировала активные операции в пределах стран-членов Евросоюза.

