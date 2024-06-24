ЕС утвердил запрет доступа к РИА Новости, "Известиям" и "Российской газете" с 25 июня

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Европейский союз (ЕС) утвердил запрет доступа к ряду СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", с 25 июня на территории ЕС. Соответствующий документ опубликован на сайте журнала Евросоюза.

Решение Совета ЕС о запрете на вещание в странах объединения вышеперечисленных СМИ, а также чешского портала Voice of Europe, который, по мнению Еврокомиссии, получает финансирование из России, вступило в силу 17 мая.

Как уточнял представитель Еврокомиссии Петер Стано, эти запреты не считаются санкциями в европейском смысле этого слова, поскольку санкции ЕС против людей и организаций включают запрет на поездки и замораживание активов. А данные запреты не распространяются против запрещенных СМИ.

В свою очередь, В МИД РФ подчеркнули, что шаг ЕС в отношении российских изданий продолжает практику политической цензуры и Брюссель пренебрегает своими международными обязательствами по обеспечению плюрализма СМИ.

При этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что ответ на запрет вещания трех СМИ РФ в ЕС почти подготовлен. Сначала пройдут межведомственные согласования, потом граждан ознакомят с результатом, уточнила она.