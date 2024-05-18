Володин: решение ЕС остановить вещание некоторых СМИ является политикой двойных стандартов

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Решение Евросоюза прекратить вещание некоторых российских СМИ в странах объединения указывает на политику двойных стандартов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", – высказался он.

ЕС выступает против любого альтернативного мнения, уничтожая свободу слова, добавил спикер ГД. По его мнению, действия Евросоюза говорят о желании закрыть доступ к объективным и достоверным данным.

Володин поблагодарил коллективы РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и подчеркнул, что Европа создает препятствия для их работы только потому, что чувствует ее эффективность.

17 мая совет ЕС решил приостановить в странах объединения работу ряда российских СМИ, а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe из-за их поддержки спецоперации на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия не оставит без реакции запрет, введенный в отношении вещательной деятельности. По ее словам, Евросоюз и входящие в его состав государства в очередной раз доказали свое пренебрежение в отношении международных обязательств, касающихся обеспечения плюрализма СМИ.