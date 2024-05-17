Совет ЕС решил приостановить работу РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты"

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Совет ЕС решил приостановить вещательную деятельность в странах объединения агентства РИА Новости, газеты "Известия" и "Российской газеты", а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение приостановить вещательную деятельность в ЕС еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины", – говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпримет ответные действия.

"Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис подтвердил информацию о работе ЕС над 14-м пакетом санкций против РФ. Он отметил, что новый пакет ограничений должен быть согласован весной и включить большой список санкций с сильным уклоном на борьбу против их обхода. В скором времени Евросоюз включил обход и нарушение санкций в перечень уголовных преступлений.