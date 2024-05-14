Совет ЕС утвердил план реформ Украины для открытия доступа к финпомощи

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Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил план реформ Украины, который откроет Киеву доступ к финансовой помощи ЕС на 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление совета.

В документе уточняется, что Украина "сможет получать платежи регулярно" при условии, что Киев будет выполнять план реформ соответствующим образом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам организации собрать 100 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине. Как указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, средства должны быть собраны в течение пяти лет. Это означает, что в Североатлантическом альянсе рассчитывают на продолжение военных действий, добавил глава венгерского МИД.

Также госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что одобренный Вашингтоном пакет вооружений уже прибывает. Он считает, что это может изменить ситуацию.