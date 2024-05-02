Сийярто: генсек НАТО предложил собрать 100 млрд долларов на помощь Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил членам Альянса собрать 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени", – информировал он.

При этом, как подчеркнул Сийярто, Венгрия не желает участвовать в подобных планах НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО к саммиту в июле. Он напомнил, что вступление страны в Альянс должны одобрить все 32 члена. Однако, по его мнению, они не достигнут единогласия к саммиту, который пройдет с 9 по 11 июля.

