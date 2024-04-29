Министры обороны стран НАТО обсудят поддержку Украины на встрече 16 мая

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Главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса назначили встречу в Брюсселе 16 мая. На ней министры планируют рассмотреть ряд вопросов, в том числе оказание военной помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"На первом заседании министры обороны встретятся в формате Совета Украина – НАТО, чтобы обсудить агрессию России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритетным вопрос передачи комплексов Patriot Украине. Он также обратил внимание, что Киев нуждается и в других боевых системах, в том числе NASAMS.

До этого СМИ писали о том, что Вашингтон тайно передал баллистические ракеты ATACMS Киеву в марте этого года. По данным журналистов, ВСУ уже дважды использовали эти ракеты для ударов глубоко в российском тылу.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что поставка ракет держалась в тайне по просьбе украинской стороны.

