Зеленский заявил, что ведет переговоры с Вашингтоном о поддержке на 10 лет вперед

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Представители Украины и США в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщает в своем телеграм-канале.

По словам президента Украины, сейчас обсуждаются основы взаимодействия между странами. Представители государств ведут переговоры о военной, финансовой и политической поддержке, а также о совместном производстве оружия, подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Киев стремится сделать соглашение с Америкой "наиболее сильным" из всех подобных ему документов, которые Украина ранее заключила или собирается подписать с другими союзниками.

До этого пентагон с разрешения американского президента Джо Байдена отправил Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Уточняется, что Байден тайно одобрил соответствующее решение в середине февраля 2024 года.