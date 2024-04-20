Конгресс США начал рассмотрение законов по помощи Украине и российским активам

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Палата представителей Конгресса США начала рассматривать ряд поправок к законопроекту, включая выделение дополнительного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Эту информацию передает РИА Новости.

Первым на собрании, которое началось в 09:00 (16:00 по московскому времени), обсудили предложение, связанное с конфискацией замороженных активов РФ и предоставлении из этих средств выплат Украине. Также конгрессмены планируют рассмотреть поправку о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем поднимут вопрос о выделении нового пакета помощи Украины.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в палате представителей конгресса США. За единый пакет, выдвинутый спикером палаты Майком Джонсоном, было подано 316 голосов против 94.

До этого президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером пакеты помощи. Глава Белого дома обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.

