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19 апреля, 18:56

Политика

Палата представителей США проголосовала за закон об оказании помощи Украине

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в палате представителей конгресса США. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточнили, что за единый пакет, выдвинутый спикером палаты Майком Джонсоном, было подано 316 голосов против 94. В издании не исключили, что палата может принять этот пакет уже в субботу, 20 апреля.

Ранее президент Штатов Джо Байден поддержал предложенные спикером пакеты помощи. Глава Белого дома обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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