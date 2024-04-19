Директор ЦРУ считает, что Украина может потерпеть поражение к концу года

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Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил конгрессменов США, что Украина может потерпеть поражение к концу текущего года. Об этом сообщает газета Politico.

С таким заявлением глава ведомства выступил на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша – младшего.

"Есть весьма реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года", – сказал он.

Бернс добавил, что также возможен вариант, при котором Владимир Путин окажется в состоянии диктовать условия политического урегулирования конфликта.

Глава ЦРУ прокомментировал дебаты в конгрессе США о выделении помощи Киеву и заявил, что Украина "сейчас переживает сложный момент на поле боя", а у Вашингтона кончается время, чтобы ей помочь. Он отметил, что из-за нехватки боеприпасов ВСУ приходится отступать и оставлять населенные пункты, и без помощи США таких населенных пунктов станет только больше.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержит новый отдельный законопроект, представленный в палате представителей конгресса США, который предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне боевых действий складывается неблагоприятно для украинской стороны. Он выразил уверенность в том, что помощь Соединенных Штатов ВСУ не сможет повлиять на исход конфликта.

