Песков назвал ситуацию на фронте неблагоприятной для Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация в зоне боевых действий складывается неблагоприятно для украинской стороны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он выразил уверенность в том, что помощь Соединенных Штатов ВСУ не сможет повлиять на исход конфликта.

"Все специалисты, да и околоспециалисты, сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятная для украинской стороны. Поэтому ничего это (помощь США. – Прим. ред.) изменить не сможет", – подчеркнул он.

Украинская армия вынуждена участвовать в конфликте до последнего солдата, поскольку это обеспечивает прибыль Вашингтону и его военно-промышленному комплексу, резюмировал Песков.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна требует от России и Украины немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В Венгрии верят, что РФ невозможно победить в этом конфликте, подчеркнул он и добавил, что Запад хочет помешать России выиграть с помощью новых поставок вооружения Украине.

