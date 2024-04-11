Путин заявил, что РФ была вынуждена отвечать на удары Киева по энергообъектам

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РФ была вынуждена ответить на удары по энергообъектам со стороны Украины, однако не совершала этого зимой из гуманитарных соображений. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить", – сказал он.

По словам президента РФ, Киев загнал себя в тупик отказами от переговоров, рассчитывая победить на поле боевых действий. Кроме того, как подчеркнул глава государства, Украина отказалась от стамбульских соглашений под давлением со стороны Запада.

Более того, Москва была настроена на мирное решение конфликта и не отказывалась от его урегулирования, указал он.

"Не мы начинали эту войну в 2014 году – все началось с госпереворота на Украине", – напомнил Путин.

Российский президент добавил, что при необходимости обратится к Лукашенко по вопросу урегулирования конфликта. При этом он уточнил, что Москва готова к переговорам, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова вступить в переговорный процесс с Россией без условий о выходе ВСУ на границы 1991 года, хотя до этого это являлось обязательным требованием киевских властей для начала взаимодействия с РФ. По его словам, Владимир Путин будет готов к переговорам, если украинские военные выйдут на границы 2022 года.

