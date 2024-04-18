Байден пообещал подписать проекты по помощи Украине и Израилю

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Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом со ссылкой на заявление американского лидера сообщает РИА Новости.

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – заявил Байден.

Глава Белого дома призвал палату представителей принять пакет уже на этой неделе, чтобы сенат также мог принять его скорее. Кроме того, он обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.

Новый отдельный законопроект, представленный 17 апреля в палате представителей конгресса США, предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов. Документ предусматривает, что Байден должен договориться с Киевом о возмещении экономической помощи, выделенной Вашингтоном. Кроме того, администрация США должна сформулировать долгосрочную стратегию действий на Украине.