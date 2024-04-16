Йеллен: США ищут способы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

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США рассматривают различные способы использования заблокированных российских активов и просчитывают варианты возможного ответа. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Я опасаюсь, что Россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устали и все труднее находить способы поддерживать Украину", – приводит ее слова ТАСС.

По мнению Йеллен, Украине в конфликте с Россией требуется постоянный поток помощи, поэтому США ищут возможность извлечь из российских суверенных активов "экономическую выгоду и поток ресурсов". Она отметила, что рассматривается сразу несколько возможностей – как фактическая конфискация активов, так и их использование в качестве залога при выпуске долговых обязательств для Украины.

Глава Минфина США считает, что использование замороженных активов РФ станет сигналом для Москвы. Она подчеркнула, что Россия примет ответные меры в случае использования ее активов, но заверила, что США готовят стратегии для их преодоления.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными рассуждения Евросоюза о доходах от замороженных активов РФ, которые Брюссель считает никому не принадлежащими. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что они принадлежат держателям активов.

