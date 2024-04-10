NYT: конфискация российских активов серьезно навредит США

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Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Киеву серьезно навредит Соединенным Штатам. Об этом заявил в своей статье обозреватель The New York Times Кристофер Колдуэлл.

По словам журналиста, сам акт конфискации активов РФ будет представлять собой опасность для американской экономики, поскольку многие страны увидят в этом грабеж. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению доллара как основной мировой резервной валюты.

Колдуэлл отметил, что доллар является самым ценным активом из всех, что есть в наличии у Вашингтона, благодаря которому США имеют определенные рычаги контроля над мировой экономикой и могут наращивать долг до немыслимого уровня.

Однако если Россия, Китай и прочие дипломатические соперники Штатов решат, что их долларовые активы уязвимы и они больше не могут доверять этой валюте как средству обмена, то США ощутят "невиданный приступ боли" от 34-триллионного госдолга.

Ранее СМИ сообщали о том, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия просят Евросоюз отказаться от конфискации замороженных активов России. Уточнялось, что данные государства испытывают беспокойство, что подобный шаг "создаст прецедент" для конфискации активов других стран.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.