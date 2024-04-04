КНР, Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС отказаться от изъятия активов РФ – Politico

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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия просят Евросоюз отказаться от конфискации замороженных активов России. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает газета Politico.

В материале указано, что эти три государства в частном порядке обращались к представителям ЕС и просили "не поддаваться на давление США и Великобритании, которые настаивают на конфискации замороженных активов России.

"Эти страны очень скептически относятся к подобной идее", – заявил один из собеседников издания.

Он уточнил, что КНР, Индонезия и Саудовская Аравия испытывают беспокойство, что подобный шаг "создаст прецендент" для конфискации активов других стран.

В статье также отмечается, что попытки этих стран предотвратить конфискацию российских активов также могут быть связаны с опасениями, что конфликт на Украине затянется и им придется "принять ту или иную сторону против их желания".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС может к 1 июля этого года отправить один миллиард евро доходов от активов РФ для закупок оружия Киеву, если получится быстро закончить разработку механизма и изъятия.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил забрать прибыль от замороженных активов РФ и перевести ее на военную поддержку Киева. По его словам, порядка 90% доходов будут перечислять через Европейский фонд мира, еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Украине.