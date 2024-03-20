Песков заявил о неизбежности ущерба Европе от использования доходов от активов РФ

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Предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля по изъятию доходов от замороженных российских активов представляет собой путь в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести и для их экономики, и их имиджа как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен", – сказал Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что страны Европы после подобного решения станут объектом преследования на многие десятилетия.

20 марта стало известно, что Боррель выступил с идеей забрать прибыль от замороженных активов РФ на военную поддержку Украины. С его слов, около 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС для перечисления Киеву.

Ранее российский МИД вызвал посла Швейцарии в Москве Кристину Марти Ланг. Ей был заявлен протест в связи с решением швейцарского парламента начать разработку юридических основ механизма, который позволит конфисковывать российские государственные активы в стране.

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин до этого сообщал, что передача Киеву замороженных активов РФ ударит по репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра.

Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ