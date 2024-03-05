Франция решила не поддерживать некоторые решения по использованию замороженных активов РФ

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Франция не готова поддерживать решения по использованию замороженных активов РФ, если они не будут соответствовать международному праву. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, пишет ТАСС.

"Мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов", – сказал Макрон.

При этом президент Франции поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении налога на доход от российских активов. Ожидается, что прибыль может составить от 3 до 5 миллиардов евро в год.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС обсуждают возможность использования прибыли с российских активов не только для реконструкции Украины, но и для военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, закупка оружия для Киева армии через Европейский фонд мира будет "еще одним шагом вперед".