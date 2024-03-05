ЕС рассматривает использование замороженных активов РФ для военной поддержки Украины

Фото: 123RF/ewastudio

Европейский союз рассматривает возможность использования доходов от российских замороженных активов не только для восстановления Украины, но и для военной поддержки ВСУ, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Если мы согласны, что эти активы могут быть использованы, чтобы поддержать реконструкцию Украины, то они могут быть также использованы, чтобы избежать разрушения, и это означает – для увеличения военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины", – приводит ТАСС его слова.

Боррель считает, что закупка оружия для украинской армии через Европейский фонд будет "еще одним шагом вперед".

В свою очередь, еврокомиссар Тьерри Бретон подчеркнул, что прибыль от активов РФ необходимо вложить в военную промышленность ЕС, чтобы затем обеспечить Киеву необходимый уровень поддержки в зоне боевых действий.

Ранее Европейская комиссия опубликовала первую военно-промышленную стратегию Евросоюза с участием Украины.

До этого в Европарламенте призвали ЕС дать Украине все, что ей нужно для победы в конфликте с Россией. Данную резолюцию поддержал 451 депутат, 46 высказались против, еще 49 воздержались.



Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ