В ЕП призвали Евросоюз дать Украине все, что ей нужно

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В Европарламенте призвали Евросоюз дать Украине все, что ей нужно для победы в конфликте. Об этом говорится в соответствующей резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

Данную резолюцию поддержал 451 депутат, 46 высказались против, еще 49 воздержались. По мнению парламентариев, в военной помощи Украине со стороны ЕС не должно быть никаких самостоятельно введенных ограничений.

Депутаты призвали страны Евросоюза сделать необходимые инвестиции в "оборонно-промышленную базу Европы". Утверждается, что это имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей Киева и пополнения истощенных запасов ЕС.

В качестве наиболее проблемных вопросов для Украины указываются нехватка систем ПВО, ракет большой дальности, артиллерийских боеприпасов и систем подавления беспилотников.

Парламентарии считают, что Евросоюз и Североатлантический альянс должны поддерживать Киев в военном отношении не менее чем 0,25% своего ВВП ежегодно. Они также призвали американских законодателей наконец принять обсуждающийся несколько месяцев новый пакет военной помощи Украине.

В резолюции также заявляется о необходимости сформировать прочный правовой механизм, который позволит конфисковать замороженные в ЕС активы РФ, чтобы использовать их для выплаты компенсаций и восстановления Украины.

Ранее СМИ сообщали об опасениях Киева, что к лету оборона Вооруженных сил Украины может быть прорвана российскими войсками, если страны Запада не увеличат поставки боеприпасов.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента призвала направить прибыль от российских активов на нужды ВСУ. По ее мнению, способа лучше, чем направить средства на создание безопасной обстановки в Европе и на Украине, найти нельзя.

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