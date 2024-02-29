Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов РФ – СМИ

Фото: 123RF/viperagp

Представители Франции, Германии и Европейского Центробанка (ЕЦБ) опасаются возможного изъятия замороженных активов РФ во время переговоров министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Сан-Паулу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в Европе выразили обеспокоенность касательно потенциальных ответных мер российской стороны в отношении европейских активов, негативного влияния данного шага на стабильность мировой финансовой системы в целом и роль евро как резервной валюты.

Еще одна опасность для западных стран состоит в том, что изъятие российских активов может подтолкнуть другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее замминистра финансов США Брайан Нельсон заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают, какие контрмеры можно ожидать от российской стороны после изъятия ее замороженных активов.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США, чтобы конфисковать российские активы. На сегодняшний день таких полномочий пока нет, добавил Кирби.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента призвала направить прибыль от российских активов на нужды ВСУ.

На фоне этого глава Минфина РФ Антон Силуанов предупреждал, что если российские активы за границей будут подвергнуты любым манипуляциям, то Россия даст симметричный ответ. Он подчеркнул, что в РФ находится не меньше активов зарубежных стран.

"Деньги 24": как будет работать схема обмена активами российских инвесторов с иностранцами