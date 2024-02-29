США с союзниками обсуждают контрмеры России после изъятия ее активов – Минфин

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Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают, какие контрмеры можно ожидать от российской стороны после изъятия ее замороженных активов. Об этом заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон во время выступления в Гудзоновском институте, пишет РИА Новости.

В частности, по его словам, Вашингтон ведет дискуссии по поводу того, как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента призвала направить прибыль от российских активов на нужды украинской армии.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США, чтобы конфисковать российские активы. На сегодняшний день таких полномочий пока нет, добавил он.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предупреждал, что если российские активы за границей будут подвергнуты любым манипуляциям, то Россия даст симметричный ответ. Он подчеркнул, что в РФ находится не меньше активов зарубежных стран.

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