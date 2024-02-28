Глава ЕК призвала использовать прибыль с активов РФ в пользу ВСУ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента призвала направить прибыль от российских активов на нужды ВСУ. Соответствующий видеоролик был опубликован на сайте ЕП.

"Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", – сказала политик.

По мнению главы ЕК, способа лучше, чем направить средства на создание безопасной обстановки в Европе и на Украине, найти нельзя.

Ранее фон дер Ляйен заявила о планах ЕС легализовать возможность использования доходов от замороженных активов РФ. По ее словам, в Европе уже приняли меры, для того чтобы проценты от депозитов не дошли до России. Проценты, подчеркнула она, будут использованы для Украины.

