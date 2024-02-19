Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС легализует использование доходов от активов РФ

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Евросоюз планирует в ближайшие дни легализовать использование доходов от активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", – подчеркнула она.

12 февраля совет Евросоюза утвердил постановление, которое предоставляет возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.

При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что у России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов. По ее мнению, решением может стать одновременное урегулирование требований Украины и РФ – о восстановлении пострадавшей в ходе конфликта страны и возврате средств России.