Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 использовать замороженные активы ЦБ РФ

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Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри раскритиковала инициативу "Большой семерки" использовать замороженные активы Центробанка РФ для восстановления Украины. Об этом она заявила в интервью газете Financial Times.

"Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которая может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация", – сказала Мостри.

Она отметила, что не представляет, как ЦБ просто согласится с тем, что было конфисковано и что обязательства Euroclear перестали существовать. Глава площадки выразила обеспокоенность, что эти действия могут поколебать доверие к евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что РФ рассматривает любые покушения Запада на ее активы как воровство и желание пополнить свои карманы. Она уточнила, что Россия будет жестко реагировать на попытки лишить ее права собственности на ее суверенные резервы.

Дипломат подчеркнула, что российское правительство уже рассматривает варианты правового и экономического воздействия на тех, кто захочет нажиться на воровстве активов РФ.