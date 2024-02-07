Совфед поручил разработать ответные меры на случай использования замороженных активов РФ

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Минфину РФ необходимо разработать законопроект об ответных мерах в случае использования Западом замороженных российских активов, считает заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Его слова приводит ТАСС.

Он обратил внимание, что у России накопились большие суммы на счетах типа "С". Журавлев отметил, что они также в качестве ответной меры должны быть обложены налогом.

"Мы считаем правильным просить Минфин разработать соответствующий законопроект и быть в полной готовности его принять. Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы", – подчеркнул он.

29 января в Евросоюзе предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ будет оспорена в судах. Он уточнил, что судебным разбирательствам будут подвергнуты и те, кто принимает такие решения, и те, кто их осуществляет.



Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом