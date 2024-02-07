02:03Экономика
ЕС не поддерживает идею использовать активы РФ как залог для восстановления Украины – СМИ
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Страны Европейского союза отказываются от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины. Об этом сообщает Reuters.
Источники СМИ из числа европейских дипломатов считают, что использование российских активов в качестве залога несет в себе те же самые юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. По их словам, большинство юридических подразделений стран G7 учитывают эти факторы.
"Использование актива в качестве залога означает владение активом, следовательно, в данном случае – конфискацию", – заявил один из собеседников агентства.
Европейские дипломаты также отмечают, что неясно, какая организация сможет выпускать подобные облигации под залог российских активов. Кроме того, у них возникают сомнения насчет их инвестиционной привлекательности.
Газета Financial Times ранее сообщала, что план Бельгии заключался в том, что страны ЕС выпускают долговые обязательства, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. Затем РФ должна погасить данный долг, а в случае отказа со стороны Москвы, планировалось наложить арест на заблокированные активы.
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