ЕС не поддерживает идею использовать активы РФ как залог для восстановления Украины – СМИ

Фото: 123RF/ulianaoliinyk

Страны Европейского союза отказываются от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины. Об этом сообщает Reuters.

Источники СМИ из числа европейских дипломатов считают, что использование российских активов в качестве залога несет в себе те же самые юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. По их словам, большинство юридических подразделений стран G7 учитывают эти факторы.

"Использование актива в качестве залога означает владение активом, следовательно, в данном случае – конфискацию", – заявил один из собеседников агентства.

Европейские дипломаты также отмечают, что неясно, какая организация сможет выпускать подобные облигации под залог российских активов. Кроме того, у них возникают сомнения насчет их инвестиционной привлекательности.

Газета Financial Times ранее сообщала, что план Бельгии заключался в том, что страны ЕС выпускают долговые обязательства, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. Затем РФ должна погасить данный долг, а в случае отказа со стороны Москвы, планировалось наложить арест на заблокированные активы.

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков