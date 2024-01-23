ЕС не сможет конфисковать замороженные активы Банка России – СМИ

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Евросоюзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфискации замороженных активов Банка России. Об этом со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС сообщает агентство Reuters.

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия между государствами ЕС нет", – рассказал собеседник агентства.

В материале отмечается, что чиновников беспокоят и юридические аспекты подобного шага и то, какие возможные последствия это будет иметь для европейской валюты. По их мнению, инвесторы могли бы в таком случае выйти из европейских активов опасаясь того, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

Уточняется, что Брюссель, скорее всего, будет согласен с предложением Еврокомиссии пустить на помощь Киеву прибыль от замороженных российских активов. Данная схема предполагает использование доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые и будут направлены на Украину.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах Евросоюза добиться финального соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ. Он выразил надежду осуществить эти намерения до следующего заседания Совета МИД ЕС.

Согласно национальным статистическим данным стран, ответ Москвы на конфискацию резервов Банка России может обойтись Западу в потерю почти 300 миллиардов долларов.