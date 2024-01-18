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18 января, 13:03

Экономика

В США заявили, что конфискация активов РФ не станет панацеей для Киева

Фото: 123RF/diy13

Конфискация активов Москвы не будет являться панацеей для украинской стороны. Об этом спецпредставитель Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер заявила на экономическом форуме в Давосе, сообщает со ссылкой на Reuters.

"Ошибочно думать, что это даст эффект панацеи", – сообщила она.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, если западные страны реализуют угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера. В настоящее время повод их анонсировать отсутствует, указал он.

До этого в ЕС началась техническая работа по реализации проекта по использованию доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины. Данное предложение Еврокомиссия представила в конце 2023 года.

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