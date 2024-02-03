Запад планирует применить активы РФ для выпуска долговых обязательств Киева – СМИ

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Запад намерен использовать российские активы в качестве залога за долговые обязательства для финансирования Киева. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", – отметило издание.

По информации газеты, западная коалиция требует от РФ погасить данный долг, а при отказе планирует наложить арест на заблокированные активы. Авторы материала уточнили, что такой план распространила Бельгия.

Ранее послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что предложение подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

Между тем в МИД РФ предупредили, что Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость.

Дипломаты отметили, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.

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