В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России

Фото: 123RF/mikrokon

Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"О нелегитимности односторонних принудительных мер, принимаемых западными странами в отношении российской собственности за рубежом, мы говорили не раз", – подчеркнули в министерстве.

МИД неоднократно отмечал, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.

В ведомстве добавили, что данные действия можно квалифицировать только как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого".

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина планирует "украсть" российские активы в стране на общую сумму более двух миллиардов долларов.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом