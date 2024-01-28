Украина планирует украсть более 2 миллиардов долларов российских активов – МИД РФ

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Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более двух миллиардов долларов. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он уточнил, что Украина планирует конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148, что можно рассматривать как "неприкрытое воровство". Кроме того, у киевского режима есть и большие планы.

"На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще 6 дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко". Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства", – приводит его слова ТАСС.

Полищук уточнил, что согласно оценкам украинских чиновников, стоимость активов превышает 2 миллиарда долларов, их украинские власти хотят использовать для пополнения бюджета страны.

Ранее спецпредставитель Штатов по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер заявила, что конфискация активов России не будет являться панацеей для украинской стороны.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва примет меры, если Запад реализует угрозы по поводу конфискации российских активов, в том числе зеркального характера.



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