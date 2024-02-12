Совет ЕС утвердил использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины

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Совет Евросоюза утвердил постановление, которое предоставляет возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Согласно документу, депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от активов РФ по собственному усмотрению, они должны храниться на отдельных счетах.

"Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС", – отмечается в сообщении.

В постановлении уточняется, что депозитариям, которые владеют активами Центробанка на сумму более 1 миллиона евро, необходимо будет учитывать чрезвычайные остатки средств, накопившиеся после ограничений. В Совете ЕС добавили, что такие меры позволяют принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет союза для поддержки Киева.

29 января в Евросоюзе предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ будет оспорена в судах. Он уточнил, что судебным разбирательствам будут подвергнуты и те, кто принимает такие решения, и те, кто их осуществляет.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает любые покушения Запада на принадлежащие России активы как банальное воровство и стремление пополнить собственные карманы. Как она отметила, на Западе будут искать все новые предлоги для того, чтобы отнять российские активы.

Кроме того, Совет Федерации поручил Минфину разработать ответные меры на случай использования замороженных активов РФ.

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