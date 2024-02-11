Возвращение заблокированных на Западе активов России затянется надолго – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российская стороны понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго, там уже почувствовали вкус российских денег. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Студенников подчеркнул, что российские средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета других европейских стран – например, для Бельгии, бюджет которой пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм.

"С учетом корпоративного налога в бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги", – указал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает эти процессы и наблюдает за попытками представителей коллективного Запада "всеми правдами и неправдами" подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает любые покушения Запада на принадлежащие России активы как банальное воровство и стремление пополнить собственные карманы. По ее словам, правительство РФ рассматривает варианты правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве активов РФ.