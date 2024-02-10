Захарова назвала банальным воровством покушения Запада на российские активы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва рассматривает любые покушения Запада на принадлежащие России активы как банальное воровство и стремление пополнить собственные карманы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, на Западе будут искать все новые предлоги для того, чтобы отнять российские активы. При этом любые покушения на принадлежащие России средства будут рассматриваться как банальное воровство. Захарова также подчеркнула, что Россия будет жестко реагировать на попытки лишить ее права собственности на ее суверенные резервы.

"Наши ответные меры, направленные на защиту своих законных прав и интересов, будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения", – подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, правительство РФ в настоящее время рассматривает целый ряд вариантов правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве активов РФ.

Ранее Совет Федерации поручил Минфину разработать ответные меры на случай использования замороженных активов РФ.

29 января в Евросоюзе предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов.