Песков прокомментировал планы Киева продать подпавшие под санкции активы РФ

Фото: kremlin.ru

Властям украинской стороны будет трудно придумать еще какие-либо действия, чтобы куда сильнее ухудшить свой имидж. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Его попросили прокомментировать сообщения о намерениях Украины продать российские активы, которые находятся под санкциями.

"Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль, выступая на японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления, заявил, что у Киева сохранен 691 российский актив, который находится под западными санкциями.

По его словам, украинская сторона планирует продать их, а вырученные деньги направить на восстановление государства.

При этом в СМИ писали, что страны ЕС отказались от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Киева. Источники из числа европейских дипломатов заявили, что подобное решение может повлечь те же самые юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация.

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков