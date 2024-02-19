Премьер Эстонии признала законными требования РФ по замороженным активам

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у России есть законные требования к западным странам из-за замороженных активов. Об этом она сообщила в интервью Welt, опубликованном на YouTube-канале издания.

"Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги", – сказала Каллас.

Глава эстонского правительства добавила, что решением по замороженным активам в ЕС может стать одновременное урегулирование требований Украины и РФ – о восстановлении пострадавшей в ходе конфликта страны и возврате средств России.

В Эстонии также разработали "неконвенциональное решение", позволяющее на законодательном уровне решить вопрос по конфискованным активам РФ, отметила Каллас. Она не стала уточнять подробности этого плана, указав только на важность найти вариант выхода из ситуации, который не станет бременем для налогоплательщиков Европы.

Ранее Кая Каллас поддержала идею чешского президента Петра Павла о возможности найти за пределами Евросоюза (ЕС) снаряды для помощи Украине. Она считает необходимым использовать все возможности для поставки снарядов Киеву.

До этого совет Евросоюза утвердил постановление, которое предоставляет возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины.