Песков предупредил о негативных последствиях решений об экспроприации активов

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Решение об экспроприации чужой собственности может сильно навредить устоявшейся мировой экономике и перспективам ее развития, а также на общем рынке инвестиций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это может быть серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики", – предположил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика оказалась "на удивление устойчивой" к геополитическим потрясениям. По ее словам, неопределенность в экономике еще сохраняется, однако сейчас есть основания быть более уверенными в экономических перспективах.

Глава МВФ подчеркнула при этом, что среднесрочные перспективы роста мировой экономики "остаются скромными" – около 3% в год. По словам Георгиевой, на этот показатель оказывает положительное влияние развитие искусственного интеллекта.



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