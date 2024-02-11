Глава МВФ заявила, что мировая экономика оказалась устойчивой к геополитическим кризисам

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Мировая экономика оказалась "на удивление устойчивой" к геополитическим потрясениям. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, ее слова приводит ТАСС.

По словам Георгиевой, неопределенность в экономике еще сохраняется, однако сейчас есть основания быть более уверенными в экономических перспективах.

"Мировая экономика оказалась на удивление устойчивой. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции", – заявила экономист.

Глава МВФ подчеркнула при этом, что среднесрочные перспективы роста мировой экономики "остаются скромными" – около 3% в год. По словам Георгиевой, на этот показатель оказывает положительное влияние развитие искусственного интеллекта. При этом она отметила, что страны, в которых нет инфраструктуры и квалифицированных кадров для использования этой технологии, могут еще больше отстать.

Ранее декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что России не грозит цивилизационная изоляция. При этом эксперт отметил, что передовые цифровые технологии являются преимуществом РФ. По словам Аузана, Россия могла бы "делать свое предложение смыслов" при решении проблем внутренней разъединенности.