Декан экономфака МГУ Аузан назвал "эффект Левши" шансом для РФ при новой глобализации

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Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что России не грозит цивилизационная изоляция. Об этом сообщает РБК.

"Глобализация вернется. Цивилизации вообще, они же общаются. Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем", – заявил он.

В этой ситуации, по словам Аузана, Россия могла бы пойти по свойственному для себя "пути Левши". Он пояснил, что подобное заключается в способности россиян делать нестандартные вещи.

Вместе с этим эксперт отметил, что передовые цифровые технологии являются преимуществом РФ. Страна могла бы "делать свое предложение смыслов" при решении проблем внутренней разъединенности.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. В частности, страна продолжает удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Он также обратил внимание, что люди в полной мере воспользовались мерами господдержки, когда против западной сельхозпродукции были введены ответные контрсанкции.

