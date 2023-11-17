Путин назвал "вульгарную" глобализацию и экспансию культур виновниками мировых конфликтов

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Культурная экспансия и вульгарная глобализация стали причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире, заявил Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По его словам, именно претензии некоторых стран на культурную исключительность являются одной из главных причин роста напряженности в мире. Все это обернулось подавлением и обеднением культур, считает президент РФ.

"Среди главных причин нынешней напряженности в мире – пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", – сказал глава государства.

До этого Путин назвал антикультурной и расистской политику "отмены России", которую продвигает Запад. Как утверждает глава государства, отменить культуру РФ по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".



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