Путин посетит Санкт-Петербургский международный культурный форум

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого.

Во время мероприятия глава РФ, в частности, встретится с иностранными деятелями культуры, с которыми обсудит вопросы мягкой силы, касающиеся российской культуры и того, как она должна "приходить" в разные страны мира, уточнил Толстой на панельной дискуссии "Миссия русского слова в многополярном мире" на XV Ассамблее русского мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не сможет принять участие в церемонии открытия выставки-форума "Россия" на ВДНХ 4 ноября. Он уточнил, что российский лидер побывает на ВДНХ в другой день.

До этого Путин посетил новый культурно-досуговый центр и школу в селе Тургиново Тверской области. Он поблагодарил строителей и губернатора области Игоря Руденю за быстрое выполнение работ.

Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского