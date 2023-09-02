Путин посетил новую школу и культурно-досуговый центр в Тверской области

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Президент России Владимир Путин посетил новый культурно-досуговый центр и школу в селе Тургиново Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Во время своего визита в Тверскую область Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и школу. Он поблагодарил строителей и губернатора области Игоря Руденю за быстрое выполнение работ.

"Путин по завершению программы в центре Сенеж в пятницу вечером после открытого урока Разговор о важном заехал в Калининский муниципальный округ Тверской области в село Тургиново, в поездке его сопровождал тверской губернатор Игорь Руденя", – отметил Песков.

Путин осмотрел сельскую школу, которая была построена в весьма сжатые сроки. Новое учебное заведение рассчитано на 300 мест.

"Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать", – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президент России посетил места своих предков в Тверской области. Пресс-секретарь президента отметил, что там Путин также пообщался с местными жителями. Более подробные сведения и видеоматериалы об этой поездке будут предоставлены в скором времени.