Пилотный проект по стимулированию рождаемости стартовал в трех регионах РФ

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В Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях стартовал пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Подписанное российским премьером Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Инициатива будет действовать до 31 декабря 2024 года. Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой до 15 сентября организовать рабочую группу по координации и мониторингу. Реализацией проекта будут заниматься Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные ведомства.

Согласно документу, уполномоченные органы до 15 сентября обязали направить в министерство труда и социальной защиты инициативы по проведению программы.

До 10 октября Минтруд должен будет предоставить в кабмин временные методические рекомендации по осуществлению проекта. Постановление вступило в силу со дня подписания.

О том, что пилотный проект по поддержке семей пустят в работу с сентября, ранее рассказал Владимир Путин. По его словам, цель программы заключается в организации единой системы социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми.

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