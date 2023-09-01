Путин посетил родные места его предков в Тверской области – Песков

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Владимир Путин вечером 1 сентября решил посетить село Тургиново в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, российский президент решил приехать в свои родные места, откуда идет его род. Там Путин также пообщался с местными жителями. Более подробные сведения и видеоматериалы об этой поездке будут предоставлены в скором времени, сообщил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер добавил, что стороны обсудят несколько вопросов, в том числе и гуманитарные контакты.

До этого президент России поздравил учеников и педагогов с Днем знаний. Путин также в формате видеоконференции совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым принял участие в запуске строительства в республике трех школ.

Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране