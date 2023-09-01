Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин поздравил учеников и педагогов с Днем знаний, пишет ТАСС.

1 сентября российский лидер в формате видеоконференции совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым принял участие в запуске строительства в республике трех школ. Обучение в них будет проходить на русском языке.

Путин отметил символизм начала этого проекта именно в День знаний. Глава государства поздравил не только российских школьников, студентов, учителей и педагогов, но и киргизских. 1 сентября, продолжил он, знаменует начало нового учебного года как в РФ, так и в Киргизии.



Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном" в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей". На мероприятии президента послушают 30 школьников, которые отличились выдающимися достижениями в учебе.

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