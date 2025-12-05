Женщина-опекун била детей альпинистским шнуром в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело завели против женщины-опекуна, которая била детей альпинистским шнуром в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что она била двух мальчиков в целях "воспитания". Дети 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложила игру, в которой им нужно было терпеть боль от ударов. Кроме того, женщина окунала их в ледяную воду.

"В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они были изъяты у опекуна", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По материалам прокурорской проверки в отношении опекуна возбудили уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

