17 марта, 15:25

Происшествия

Двух мужчин в Санкт-Петербурге осудили за убийство знакомой 581 ударом ножа

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам, которые убили знакомую 581 ударом ножа, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что в период с 31 июля по 2 августа 2024 года в квартире на Краснопутиловской улице Мурат Ганижев и Абдул-Малика Бузуртанов, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанесли 25-летней знакомой не менее 581 ранения тремя кухонными ножами в разные части тела.

После совершения преступления злоумышленники сбежали из квартиры через окно, спустившись по водосточной трубе, и покинули Петербург.

Прокуратуры поддержала гособвинение в отношении Ганижева и Бузуртанова. Они признаны виновными по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору". Их приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Помимо этого, удовлетворены исковые требования матери погибшей о взыскании с них компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Ранее в Башкирии вынесли приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько месяцев, встретив потерпевшую, он угрожал ей убийством, душил ремнем и ударил ножом. Помимо этого, в ходе конфликта он ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.

судыпроисшествиярегионы

