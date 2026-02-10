Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 09:19

Происшествия

Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что 4 февраля 61-летний мужчина, проживающий в поселке Сибирцево, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату девочки и нанес ей ножевые ранения.

Ребенка госпитализировали, она потеряла 1,5 литра крови, уточняет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. 6 февраля пострадавшую вертолетом доставили во Владивосток в краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильное.

Расследование дела о покушении на убийство находится на контроле прокуратуры Черниговского района. Злоумышленник заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее в Якутии 52-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, безосновательно решила, что двое ее дальних родственников собираются продать ее в рабство. На лестничной площадке в подъезде дома она нанесла каждому из них удар кухонным ножом в спину.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика