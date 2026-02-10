Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

Житель Приморья ударил спящую 11-летнюю дочь ножом в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что 4 февраля 61-летний мужчина, проживающий в поселке Сибирцево, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату девочки и нанес ей ножевые ранения.

Ребенка госпитализировали, она потеряла 1,5 литра крови, уточняет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. 6 февраля пострадавшую вертолетом доставили во Владивосток в краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильное.

Расследование дела о покушении на убийство находится на контроле прокуратуры Черниговского района. Злоумышленник заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее в Якутии 52-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, безосновательно решила, что двое ее дальних родственников собираются продать ее в рабство. На лестничной площадке в подъезде дома она нанесла каждому из них удар кухонным ножом в спину.

